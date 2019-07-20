Гвоздик: мне кажется, что в Украине никогда ничего не изменится

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мнением о ситуации в Украине и выразил сомнение в том, что политикам удастся что-либо изменить.

«Если быть честным, мне кажется, что в Украине никогда ничего не изменится, потому что всё настолько коррумпировано – это просто печально.



Все чиновники живут в какой-то своей игре, они сами верят, что помогают людям. Если выделили миллион гривен в бюджет и чиновник украл не миллион, а девятьсот пятьдесят тысяч, ему кажется, что он уже всем помог, что он уже просто занимается благотворительностью.

Победит ли это Зеленский? Зеленский — один человек. Будет сложно, даже если сейчас он сможет правильно подобрать команду. Такого, чтобы мы раз – и проснулись в Европе, не будет. Но, может, будет хотя бы не так плохо. Не надо быть сильно умным, чтобы понять, что не столько народ шёл голосовать за Зеленского, сколько против Порошенко. При Порошенко это было просто…", — приводит слова украинца ua.tribuna.com.