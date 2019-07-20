Гассиев извинился за срыв боя с Давейко

Российский боксёр Мурат Гассиев извинился за срыв боя с американцем Джоуи Давейко.
«Прошу прощения у всех болельщиков и любителей бокса, что мой бой 27-го июля не состоится. Прошу прощения у команды Джоуи Давейко и у него самого за эти непредвиденные обстоятельства. Это спорт, и такое случается. Когда наступит ясность, обязательно сообщим о дальнейших планах», — написал в своём «инстаграме» Мурат Гассиев.
Напомним, россиянин должен был встретиться с Давейко 27 июля в Техасе (США), но из-за травмы Гассиев не сможет выйти на ринг.
Российский боксёр решил перейти в тяжёлый вес после того, как завоевал титул чемпиона мира в предыдущей весовой категории. Давейко — американский боксёр польского происхождения. Он был спарринг-партнёром британца Энтони Джошуа во время подготовки к поединку с Энди Руисом, состоявшемуся 1 июня в Нью-Йорке.
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