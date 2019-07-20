Дадашев перенёс трепанацию

Российский боксёр Максим Дадашев успешно перенёс трепанацию черепа, однако долгосрочного прогноза на восстановление спортсмена врачи пока дать не могут. Для снятия отёка спортсмену пришлось удалить часть черепа.



«Я вернулся из госпиталя, Дадашев успешно перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы. Часть черепа ему была удалена для снятия отёка. Сейчас он восстанавливается после операции. Долгосрочный прогноз пока неизвестен», — написал в своём «твиттере» журналист ESPN Стив Ким.



По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии с подозрением на отек мозга.