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Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса

Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News. Помимо титулов Ломаченко и вакантного чемпионского пояса по версии WBC на кону будет стоять титул по версии журнала The Ring.

Напомним, что бой между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится 31 августа в Великобритании, на стадионе O2 Arena в Лондоне. Ломаченко впервые с 2014 года будет проводить бой за пределами США.

Напомним, пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать силы в первом полусреднем дивизионе.

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