Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News. Помимо титулов Ломаченко и вакантного чемпионского пояса по версии WBC на кону будет стоять титул по версии журнала The Ring.



Напомним, что бой между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится 31 августа в Великобритании, на стадионе O2 Arena в Лондоне. Ломаченко впервые с 2014 года будет проводить бой за пределами США.



Напомним, пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать силы в первом полусреднем дивизионе.