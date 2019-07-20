«Чемпионат» покажет послематчевую пресс-конференцию Пакьяо и Турмана

Ранним утром 21 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершится турнир по профессиональному боксу. Его главным событием станет встреча в полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом и чемпионом мира по версии WBA Regular Китом Турманом.

«Чемпионат» проведёт видеотрансляцию пресс-конференции бойцов после завершения встречи.

Напомним, в преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 66,4 кг.

Для обоих боксёров эта встреча станет второй в 2019 году. Мэнни Пакьяо предыдущий раз появлялся на ринге в январе и победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Кит Турман также выступил в январе, с трудом справившись с Хосесито Лопесом.