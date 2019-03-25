Питерсон объявил о завершении карьеры после поражения от Липинца

Американский боксёр, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Ламонт Питерсон объявил о завершении карьеры. Объявление Питерсон сделал после поражения в бою с россиянином Сергеем Липинцом, который проходил в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Судьи остановили бой в 10-м раунде, Липинцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Прямо на ринге после боя Питерсон сообщил, что принял решение о завершении карьеры. 35-летний боксёр потерпел пятое поражение в карьере при 35 победах (17 нокаутов) и 1 ничьей. Для 30-летнего россиянина эта победа стала 15-й (11 — нокаутом) при 1 поражении.

Липинец провёл второй поединок после поражения от Майки Гарсии в марте 2018 года по очкам. В том поединке российский боксёр не смог защитить чемпионский пояс IBF, которым владел с ноября 2017 года. Ранее Липинец победил эквадорца Эрика Боне по очкам.