Олейник проиграл нокаутом Харрису за 12 секунд

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4, прошедшем в Сан-Антонио (США), за 12 секунд.



Бой был завершён уже в самом начале первого раунде, когда 42-летний россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов соперника. На 12-й секунде поединка Олейник упал на настил после очередного пропущенного удара, и рефери был вынужден остановить бой.



Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжёлого дивизиона UFC.

Олейник потерпел 13-е поражение за карьеру при 57 победах и одном поединке вничью. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.

В главном поединке вечера Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Приводим результаты остальных боёв турнира:

Леон Эдвардс (18-3) победил Рафаэля Дос Аньоса (29-12);



Грег Харди (5-1) нокаутировал Хуана Адамса (5-2) в первом раунде (удары руками);



Дэн Хукер (18-8) нокаутировал Джеймса Вика (13-4) в первом раунде (удары руками);



Александр Эрнандес (11-2) победил Франсиско Триналдо (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);



Андрей Орловский (29-18, 2 ничьи) победил Бэна Ротвелла (36-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).