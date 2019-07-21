Олейник проиграл нокаутом Харрису за 12 секунд

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4, прошедшем в Сан-Антонио (США), за 12 секунд.
Бой был завершён уже в самом начале первого раунде, когда 42-летний россиянин пропустил несколько тяжёлых ударов соперника. На 12-й секунде поединка Олейник упал на настил после очередного пропущенного удара, и рефери был вынужден остановить бой.
Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжёлого дивизиона UFC.
Олейник потерпел 13-е поражение за карьеру при 57 победах и одном поединке вничью. 36-летний Харрис одержал 13-ю победу при семи поражениях.
В главном поединке вечера Леон Эдвардс победил Рафаэля Дос Аньоса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).
Приводим результаты остальных боёв турнира:
Леон Эдвардс (18-3) победил Рафаэля Дос Аньоса (29-12);
Грег Харди (5-1) нокаутировал Хуана Адамса (5-2) в первом раунде (удары руками);
Дэн Хукер (18-8) нокаутировал Джеймса Вика (13-4) в первом раунде (удары руками);
Александр Эрнандес (11-2) победил Франсиско Триналдо (23-7) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Андрей Орловский (29-18, 2 ничьи) победил Бэна Ротвелла (36-11) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
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