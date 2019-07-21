Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей и защитил титул WBA в 40 лет

В Лас-Вегасе (США) прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между 40-летним Мэнни Пакьяо и непобеждённым американцем Кита Турмана.

Пакьяо победил раздельным решением судей — 113-114, 115-112, 115-112.

Поединок начался без разведки, с обоюдных атак соперников. Пакьяо отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде. Однако американец не выглядел потрясённым и сразу же поднялся. Во втором раунде филиппинский боец продолжил серию атак и после свистка рефери в конце раунда издевательски просеменил ногами в адрес соперника.

В середине поединке Турман пришёл в себя и выиграл несколько раундов. Тем не менее судьи отдали предпочтение знаменитому уроженцу Филиппин. Пакьяо одержал 62-ю победу и вновь защитил титул чемпиона WBA в полусреднем весе.