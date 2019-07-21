Пакьяо вошёл в пятёрку самых возрастных чемпионов мира в истории

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул неоспоримого чемпиона в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Китом Турманом. Легендарный филиппинец сумел победить Турмана раздельным решением судей. Таким образом, он стал чемпионом мира по версии WBA Super.

К моменту завоевания этого пояса Пакьяо исполнилось 40 лет и 215 дней. Таким образом, он вошёл в пятёрку самых возрастных боксёров в истории, когда-либо становившихся чемпионами мира.

Профессиональный рекорд Мэнни в титульных боях теперь составляет 20 побед, 4 поражения и две ничья. При этом в полусреднем весе он провёл 14 титульных боёв, в 11 из них он праздновал успех, а ещё в трёх проиграл.