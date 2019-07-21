Харрис получил бонус от UFC за яркую победу нокаутом над Олейником

Ранним утром 21 июля в Сан-Антонио (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. По его итогам руководство промоушена распределило традиционные бонусы между рядом участников шоу.
Так, по $ 50 тыс получили Марио Баутиста и Сон Джи Сун, чья встреча была признана лучшим поединком вечера. Победу в этом бою одержал Баутиста. Ещё $ 50 тыс. заработал Дэн Хукер, нокаутировавший в первом раунде Джеймса Вика.
Чек на такую же сумму получил боец тяжёлого веса Уолт Харрис, сообщает MMA Fighting. Американец принял участие в соглавном событии шоу и нокаутировал Алексея Олейника всего за 12 секунд. Отметим, что для Олейника это поражение стало вторым кряду.
А Харрис за два последних боя одержал две победы, затратив на них в общей сложности 62 секунды.
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