Точный диагноз и прогнозы по здоровью Дадашева станут известны в течение 2 суток

Точный диагноз и прогнозы на восстановление российского боксёра Максима Дадашева станут известны в течение 48 часов, сообщили в команде спортсмена.



«Жена Максима вылетела в США. Точный диагноз и прогнозы будут понятны в течение ближайших 48-50 часов», — приводит слова представителя команды боксёра ТАСС.



В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков боксёров первого полусреднего веса встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку.



К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзные. После завершения встречи боксёру стало плохо, и его экстренно госпитализировали. В настоящий момент Дадашев введён в медикаментозную кому. Ранее стало известно, что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отёк. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.