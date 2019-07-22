Пенья: хочу драться с Нуньес

Боец UFC Джулианна Пенья заявила, что хочет провести поединок с действующей чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес.
«Я не представляю, что меня ждёт. Но в нашей весовой категории наблюдается стагнация. Аманда Нуньес победила почти всех. Аманда проиграла только Зингано, которой удалось перевести поединок в партер. Там она измотала и победила Нуньес.
Думаю, что стилистически наш бой имеет смысл. Мне нужно отвратительно действовать и повалить её. Никому не под силу сделать такое с Нуньес. Но, думаю, что если я пройду полноценный тренировочный лагерь, то я смогу пройти её. Когда-то, после победы над Мишей Тейт, Нуньес была готова драться со мной, но в итоге выбрала Ронду Роузи. Я не виню её за это. Нуньес дралась со всеми, кроме меня. Я хочу боя с ней», — приводит слова Пеньи MMANews.
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