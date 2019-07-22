Официантка стрип-клуба обвинила Джона Джонса в домогательствах и нападении
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс попал в очередной скандал. На спортсмена выписан ордер на арест, его обвиняют в домогательствах и нападении, сообщает BJPenn.
Конфликт у Джонса случился с официанткой стрип-клуба. По словам потерпевшей, пока она обслуживала Джона, он неоднократно позволял себе лишнего. Джонс, якобы, шлёпнул её, посадил на колени и поцеловал в шею. Когда она начала сопротивляться, боец начал душить её.
Спортсмен не явился на судебное разбирательство, в результате чего на него и был выписан орден на арест. Команда Джонса все обвинения отрицает, а его отсутствие на суде объясняет тем, что уведомления о слушаниях присылали на неверный адрес.
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