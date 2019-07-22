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Кутюр: бой Хабиба и Мейвезера покажет бедственность положения бойца UFC

Кутюр: бой Хабиба и Мейвезера покажет бедственность положения бойца UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Рэнди Кутюр поделился мыслями о возможном бое бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и бывшего боксёра Флойда Мейвезера по правилам бокса.

«Если оба этих парня получат лицензию боксера и будут защищены Актом «Мохаммеда Али», который на федеральном уровне законодательно защищает бойцов от таких промоутеров как Дана Уайт, то это будет очень и очень приятное событие. Оно прольет свет на настоящее положение дел в смешанных единоборствах. Покажет, насколько бедственное положение у бойца смешанных единоборств из-за таких руководителей как Дана Уайт.

Уайт — промоутер, он в конечном счете будет делать деньги на любом спортсмене. Поэтому в 1996 году Акт Мохаммеда Али был принят с целью защитить боксеров от таких парней как Дон Кинг и Боб Арум. Дана Уайт сейчас занял их место в смешанных единоборствах», — цитирует Кутюра AllBoxing.

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