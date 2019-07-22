Джонс — о нападении на официантку: у меня точно нет проблем

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал ситуацию с обвинениями в нападении на официантку стрип-клуба.



«У меня точно нет проблем, мои друзья, не торопитесь верить всему, что вы читаете в интернете», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.



Ранее стало известно, что на спортсмена выписан ордер на арест, его обвиняют в домогательствах и нападении. Конфликт у Джонса случился с официанткой стрип-клуба. По словам потерпевшей, пока она обслуживала Джона, он неоднократно позволял себе лишнее. Джонс якобы шлёпнул её, посадил на колени и поцеловал в шею. Когда она начала сопротивляться, боец начал душить её.



Спортсмен не явился на судебное разбирательство, в результате чего на него и был выписан орден на арест. Команда Джонса все обвинения отрицает, а его отсутствие на суде объясняет тем, что уведомления о слушаниях присылали на неверный адрес.