Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джонс — о нападении на официантку: у меня точно нет проблем

Джонс — о нападении на официантку: у меня точно нет проблем
Бокс/ММА / ММА 0

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал ситуацию с обвинениями в нападении на официантку стрип-клуба.

«У меня точно нет проблем, мои друзья, не торопитесь верить всему, что вы читаете в интернете», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.

Ранее стало известно, что на спортсмена выписан ордер на арест, его обвиняют в домогательствах и нападении. Конфликт у Джонса случился с официанткой стрип-клуба. По словам потерпевшей, пока она обслуживала Джона, он неоднократно позволял себе лишнее. Джонс якобы шлёпнул её, посадил на колени и поцеловал в шею. Когда она начала сопротивляться, боец начал душить её.

Спортсмен не явился на судебное разбирательство, в результате чего на него и был выписан орден на арест. Команда Джонса все обвинения отрицает, а его отсутствие на суде объясняет тем, что уведомления о слушаниях присылали на неверный адрес.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент