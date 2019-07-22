Рой Джонс: не представляю, как Порье может победить Нурмагомедова
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший поделился ожиданиями от поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. По мнению Джонса, Нурмагоемдов обладает преимуществом над соперником.
«Нурмагомедов – Порье? Я большой поклонник Хабиба уже много лет, думаю, у него будет преимущество над Порье. Не уверен, что у Дастина такой же характер, как у Хабиба. Я просто не представляю, как этот парень победит Хабиба. Когда Нурмагомедов сконцентрирован и находится в хорошей форме, его не может победить никто в мире», — приводит слова Роя Джонса-младшего «Спорт-экспресс».
Бой чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
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