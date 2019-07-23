Мехонцев: мне кажется, команда Дадашева могла остановить бой раньше

Олимпийский чемпион и чемпион мира Егор Мехонцев прокомментировал новость о гибели российского боксёра Максима Дадашева. По словам Мехонцева, команда Максима должна была тщательнее следить за состоянием подопечного и, возможно, снять его с боя раньше.

«Как бы это не допустили, это произошло. Я знал Максима, он очень добрый парень, были вместе в одной команде. Когда мне сказали, у меня ком к горлу подкатил. Это большой удар по боксу. Если посмотреть статистику, то в год в боксёрских поединках в среднем погибает четыре-пять человек. Со здоровым человеком такого не должно было случиться, значит, были предпосылки. Значит, где-то недосмотрели. Второе, он не сразу умер, он почувствовал себя плохо. Бой могут остановить либо рефери, либо его команда. Команда Дадашева остановила бой в 11-м раунде. Мне кажется, это можно было бы сделать раньше. Тренер должен был следить за боксёром, реакцией его глаз, следить за тем, как он воспринимает информацию. Возможно, они его передержали на ринге.

Но человека уже нет, у него осталась семья, ребёнок. Уже погибал Роман Симаков, произошло то же самое, вынесли с ринга без сознания, и он скончался в больнице. Я его лично знал, теряем своих товарищей. Печально, когда кто-то умирает на стороне, но когда у нас такое случается, я это воспринимаю как личную потерю. Член нашей боксёрской семьи покинул нас. И так рано, в 28 лет. Он вежливый, проявлял уважение к старшим», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.