Ломаченко: у Дадашева было сердце льва

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал новость о гибели российского боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева. Украинец выразил соболезнования семье Дадашева, а также отметил его бойцовские качества.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов… Мои соболезнования близким», — написал Ломаченко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Василия Ломаченко в социальной сети «Инстаграм».

Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.