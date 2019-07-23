Ломаченко: у Дадашева было сердце льва

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал новость о гибели российского боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева. Украинец выразил соболезнования семье Дадашева, а также отметил его бойцовские качества.
«Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов… Мои соболезнования близким», — написал Ломаченко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Василия Ломаченко в социальной сети «Инстаграм».
Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.
- 23 июля 2019
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
22:55
-
22:34
-
22:24
-
22:11
-
21:43
-
21:35
-
21:17
-
21:11
-
20:40
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:58
-
18:02
-
17:32
-
16:38
-
15:04
-
13:44
-
11:59
-
11:07
-
10:29
-
00:59
- 22 июля 2019
-
23:54
-
22:24
-
21:46
-
20:57
-
19:41
-
18:41