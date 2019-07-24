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Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator

Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, подписал контракт с организацией Bellator, сообщает The Courant. Дебютный бой бывшего чемпиона XFC в новом промоушене состоится 24 августа. Соперником Ньюэлла станет Кори Броуинг.

«Я получил возможность устроить шоу в моём родном городе. Очень рад, что у меня есть площадка для демонстрации моих навыков бойца MMA. Броуинг – хороший соперник, потому что он разбирается в каждом аспекте боя. Это будет веселым зрелищем для фанатов. Но не сомневайтесь, я лучший боец», – сказал Ньюэлл.

В настоящее время в активе Ника Ньюэлла уже 17 проведённых в смешанных боевых единоборствах боёв при всего двух поражениях в них, одно из которых в рамках Dana White’s Contender Series.

Боец безграничных возможностей
Родившийся инвалидом Ник Ньюэлл не только не уступил своему недугу, но и побеждал на высочайшем уровне полностью здоровых спортсменов.
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