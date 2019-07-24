Трояновский — о смерти Дадашева: бокс — это война в ринге

Экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский поделился мыслями о смерти российского боксёра Максима Дадашева, подчеркнув, что от таких трагических инцидентов не застрахован ни один боксёр.
«Это крайне неприятно. Мои соболезнования по этому поводу. Вы сами понимаете, что бокс — силовой вид спорта. Всё может быть, никто не застрахован. Семье Максима мои соболезнования. Не хотелось бы, чтобы в будущем были такие случаи.
Я был знаком с Максимом, но мы мало общались, где-то на определенных мероприятиях. Я помню его ещё с любителей, и о нём все отзываются только с положительной стороны. Он очень перспективный, тем более он боксировал в моём весе и очень хорошо набирал обороты. В будущем мог бороться за звание чемпиона мира.
У нас каждый бой может быть подобным, как у Максима. Но нас миновала эта участь. А как такого можно было избежать? Да никто не знает. Его и так тренер остановил, он хотел продолжать.
Могут ли такие инциденты привести к изменению в правилах? Я думаю, ничего категорически не поменяешь. Это бокс, есть правила, которые уже давно устоялись. Тем он и привлекает, что это своего рода война в ринге. Но порой заканчивается такими исходами», — приводит слова Трояновского Sport24.
- 24 июля 2019
-
03:31
-
02:39
-
01:59
-
01:53
-
01:22
-
01:16
-
00:40
-
00:28
-
00:17
- 23 июля 2019
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
22:55
-
22:34
-
22:24
-
22:11
-
21:43
-
21:35
-
21:17
-
21:11
-
20:40
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:58
-
18:02
-
17:32
-
16:38
-
15:04
-
13:44
-
11:59