Зеленский просит кабинет министров Украины уволить Виталия Кличко

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал в кабинет министров Украины представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответствующий документ опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в личном разговоре с Кличко заявил о намерениях разделить полномочия мэра столицы и главы КГГА. Напомним, Кличко совмещает эти должности с конца июня 2014 года.
Мэром Киева Виталий Кличко был назначен 5 июня 2014 года. Документ был подписан тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.
48-летний Кличко — бывший боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, WBC и журнала The Ring.
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