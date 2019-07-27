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Лобов может провести следующий бой с Амиром Ханом

Лобов может провести следующий бой с Амиром Ханом
Бокс/ММА / ММА 0

Глава промоушена BRAVE CF Мохаммед Шахид заинтересован в организации боя Артёма Лобова и Амира Хана.

«Боксёрский матч Артёма Лобова и Амира Хана нас интересует. Джон Кавана поддержал такой вариант боя в нашем промоушене, так что мы готовы к переговорам. Если сможем наладить контакт с обеими сторонами, то это может случиться. Но у нас есть и другие варианты для Артёма. Хотим, чтобы он провёл бой с боксёром мирового уровня», — приводит слова Мохаммела Шахида Bloody Elbow.

В промоушене Bare Knuckle FC Лобов победил Джейсона Найта и Поли Малиньяджи.

Ранее Лобов выступал в UFC, но в ММА не смог добиться такого же успеха. После победы над Малиньяджи Лобов заявил, что хотел бы стать чемпионом мира по кулачным боям. Пока новый соперник россиянина неизвестен.

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