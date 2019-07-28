Рамирес победил Хукера и стал чемпионом мира по двум версиям

В Арлингтоне, штат Техас, завершился турнир по профессиональному боксу. Его главным событием стала объединительная встреча в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.

Уже в первом раунде Рамирес создал серьёзные проблемы сопернику, отправив того в нокдаун. Во второй трёхминутке Хосе Карлос продолжал владеть преимуществом. Начиная с третьего раунда Хукер решил принять открытый бой и, ввязавшись в рубку, немного выровнял ход встречи. Но в шестом раунде Морис пропустил тяжелейший боковой удар, после чего Рамирес бросился на добивание и одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, он стал чемпионом мира сразу по двум версиям.

В соглавном событии вечера чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе уверенно победил Гийома Френуа, справившись с тем единогласным решением судей.