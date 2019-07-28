Гамбоа хочет встретиться с Дж. Дэвисом

Бывший чемпион мира Юриоркис Гамбоа прокомментировал эффектную победу над другим экс-чемпионом мира Романом Мартинесом, а также поделился дальнейшими карьерными планами.

«Нокаутирующая мощь — это генетика. У меня есть взрывная мощь. Даже в таком возрасте она по-прежнему сохраняется. Я хорошо подготовился к бою и показал это. Когда донёс до него удар слева, понимал, что он не выстоит после ударов с обеих рук, знал, что нанёс ему серьёзный урон.

Что касается дальнейших планов, хотел бы встретиться с Джервонтой Дэвисом — это то, чего я хочу", — приводит слова кубинца BoxingScene.



Джервонта Дэвис выступил на том же вечере бокса, что и Гамбоа, и нокаутировал Рикардо Нуньеса. Таким образом американец защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super.