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Холлоуэй: если Кормье будет нужен соперник в следующем месяце, дайте мне знать

Холлоуэй: если Кормье будет нужен соперник в следующем месяце, дайте мне знать
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал успешную защиту своего титула в поединке с бразильским спортсменом Фрэнки Эдгаром. При этом Холлоуэй в очередной раз в шутку бросил вызов чемпиону в тяжёлом весе Даниэлю Кормье.

«Все постоянно говорили, что я не смогу бороться с Фрэнки Эдгаром, что я устану от его высокого темпа. Но я хотел доказать обратное, поэтому принял решение пройти с ним все пять раундов. Пускай теперь весь мир знает, что мой «Благословенный экспресс» продолжает ехать своей дорогой!

Если Даниэлю Кормье будет нужен соперник в следующем месяце, дайте мне знать. Фрэнки Эдгар — истинный воин. Он вдохновил меня на то, чтобы я стоял сейчас здесь, перед вами», — приводит слова Макса Холлоуэя BJPenn.

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