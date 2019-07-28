Холлоуэй: если Кормье будет нужен соперник в следующем месяце, дайте мне знать

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал успешную защиту своего титула в поединке с бразильским спортсменом Фрэнки Эдгаром. При этом Холлоуэй в очередной раз в шутку бросил вызов чемпиону в тяжёлом весе Даниэлю Кормье.



«Все постоянно говорили, что я не смогу бороться с Фрэнки Эдгаром, что я устану от его высокого темпа. Но я хотел доказать обратное, поэтому принял решение пройти с ним все пять раундов. Пускай теперь весь мир знает, что мой «Благословенный экспресс» продолжает ехать своей дорогой!



Если Даниэлю Кормье будет нужен соперник в следующем месяце, дайте мне знать. Фрэнки Эдгар — истинный воин. Он вдохновил меня на то, чтобы я стоял сейчас здесь, перед вами», — приводит слова Макса Холлоуэя BJPenn.