Муртузалиев: наши успехи делают тайский бокс популярным в Дагестане

Чемпион мира в весовой категории до 51 кг, уроженец Дагестана Чарак Муртузалиев рассказал об особенностях тайского климата, самом сложном сопернике и популяризации тайского бокса в родной республике.

«Турнир получился очень тяжёлым. Во-первых, сказался климат. Мы проходили подготовку в Москве, а в Таиланде совсем другой климат. Было очень душно. Я не привык выступать в такой обстановке. Самый тяжёлый бой у меня был за выход в полуфинал с марокканцем, который почти на голову выше меня. Очень непросто было приспособиться к такому сопернику. Я выложился по полной, сделал всё, что мог, и за счёт воли победил его.

В полуфинале у белоруса Никиты Мирончика я выиграл уже более уверенно. Главным же испытанием стал финал. Мы с тренером очень серьёзно настраивались на сильного китайца Ченхао Луо. Я приложил все усилия и сумел с ним справиться. Год назад мне не хватало поддержки моего личного тренера Ахмеда Алиханова, чтобы победить, а сейчас он очень хорошо поддержал нас с Гаджи Меджидовым. В Дагестане всегда были популярны единоборства, но тайский бокс не был в числе лидеров. Сейчас, в том числе и благодаря успехам наших земляков и нашим успехам, он набирает популярность у нас в республике», — сказал Муртузалиев.