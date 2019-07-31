Яквинта: для боя с Нурмагомедовым нужно сердце, а у Макгрегора его нет

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Эл Яквинта поделился мыслями о возможном поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а также добавил, что не считает реванш ирландца с Хабибом Нурмагомедовым целесообразным.

«В моём поединке с Конором есть смысл. Он должен вернуться после тяжёлого поражения. Он досрочно проиграл Хабибу, при этом у него было достаточно времени для хорошей подготовки к той встрече. Я принял бой с Нурмагомедовым на коротком уведомлении и показал стойкость. Если бы поединки не были регламентированы и в октагоне не было рефери, я бы с ним бился до сих пор, дрался бы с ним до самой смерти. Конор этого не может, так что ему есть смысл подраться со мной. Но пока он продаёт виски и занимается другими вещами.

Не думаю, что он получит реванш с Хабибом, он проиграл досрочно. Он не настолько прочен, как думает. В бою с Нурмагомедовым он закончился, он просто мёртв. Рефери снимал с него Хабиба, но он стучал по канвасу как девчонка. Если ему и дадут реванш, он снова проиграет. Для боя с Нурмагомедовым нужно сердце, а у Макгрегора его нет", — рассказал Яквинта в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ.