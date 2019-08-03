Экс-чемпион мира Майдана готов вернуться в бокс ради боя с Пакьяо

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Маркос Майдана выразил готовность возобновить карьеру ради встречи с чемпионом мира по версии WBA Super Мэнни Пакьяо.
«Я дрался уже со всеми. Пакьяо — единственный, с кем бы я провёл бой без всяких сомнений. Мне нравится его стиль, у нас получится классный бой, от которого зрители получат удовольствие. Это не будет похоже на бой с Мейвезером, когда ты вынужден бегать за соперником по всему рингу. Так что буду ждать, я готов вернуться ради боя с ним. С радостью бы с ним встретился», — приводит слова аргентинца Boxingnews24.
Майдана последний поединок провёл в 2014 году и проиграл Флойду Мейвезеру. То было его второе поражение от американца.
В 2019 году Майдана уже пытался возобновить карьеру, но позже оставил эту мысль.
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