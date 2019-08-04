Бывший чемпион UFC дебютировал в рестлинге с победы

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес успешно дебютировал в рестлинге, сообщает Mandatory. Веласкес принял участие в шоу TripleMania, которое прошло в Мехико (Мексика). Партнёрами Веласкеса по команде стали Коди Роудес и «Психо Клоун». Трио рестлеров одержало уверенную победу над своими соперниками — Киллером Кроссом, Таурусом и Тексано-младшим.
Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.
После этого Кейн больше не выходил в октагон. Ветеран UFC до последнего не сообщал о своих планах, но в итоге выбрал рестлинг.
- 4 августа 2019
-
07:43
-
05:24
-
01:07
- 3 августа 2019
-
23:59
-
22:44
-
21:21
-
20:59
-
19:52
-
18:18
-
16:09
-
15:37
-
14:18
-
13:37
-
12:49
-
11:01
-
10:10
-
09:25
-
01:05
- 2 августа 2019
-
23:56
-
22:59
-
21:47
-
20:59
-
19:53
-
18:36
-
17:28
-
17:09
-
16:11
-
15:23
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
11:44
-
10:22
-
09:25
-
08:54