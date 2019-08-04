Бывший чемпион UFC дебютировал в рестлинге с победы

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес успешно дебютировал в рестлинге, сообщает Mandatory. Веласкес принял участие в шоу TripleMania, которое прошло в Мехико (Мексика). Партнёрами Веласкеса по команде стали Коди Роудес и «Психо Клоун». Трио рестлеров одержало уверенную победу над своими соперниками — Киллером Кроссом, Таурусом и Тексано-младшим.



Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.



После этого Кейн больше не выходил в октагон. Ветеран UFC до последнего не сообщал о своих планах, но в итоге выбрал рестлинг.