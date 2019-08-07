Джошуа: после поражения от Руиса думал, являюсь ли я достаточно хорошим боксёром

Бывший чемпион мира британский боксёр Энтони Джошуа признался, что после поражения от Энди Руиса сомневался в собственных силах.
«После поражения от Руиса я начал думать, являюсь ли достаточно хорошим боксёром. Но я сказал себе, что компенсирую нехватку навыков физической формой. Если же у меня проблемы с формой, то надо решать их с помощью навыков. Я должен стать совершенным бойцом.
Сейчас я отошёл от бизнеса. Мне не нужны разогревочные бои, я думаю о рематче с Руисом, который состоится в этом году. С кем мне драться? С Ортисом, Усиком, Уайтом? Они все отличные боксёры, но прямо сейчас у меня есть шанс на титул в поединке с Руисом», — цитирует Джошуа Sky Sports.
Первый поединок Руиса и Джошуа состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Джошуа, являвшийся обладателем четырёх чемпионских титулов, потерпел сенсационное поражение.
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