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Поветкин: Фьюри меня полностью устраивает как оппонент

Поветкин: Фьюри меня полностью устраивает как оппонент
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с Хьюи Фьюри, который состоится 31 августа на вечере бокса в Лондоне.

«Изначально планировался мой бой с Дэвидом Алленом, если он одержит победу в поединке с Дэвидом Прайсом. После этого я получил предложение о бое с Хьюи Фьюри. Оно поступило за месяц до боя, но я сразу же согласился. Я не считаю, что бывают правильные и неправильные соперники. Фьюри меня полностью устраивает как оппонент. На ринге я собираюсь показать всё, на что я способен.

Я не планирую ничего наперёд. Если всё пойдёт хорошо, то мы обсудим, что делать дальше. Поединок обещает быть интересным, Фьюри — молодой и сильный боксёр. Я буду драться до тех пор, пока у меня есть огонь в глазах или пока я не надумаю закончить карьеру», — приводит слова Александра Поветкина Seconds Out.

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