Поветкин: Фьюри меня полностью устраивает как оппонент

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с Хьюи Фьюри, который состоится 31 августа на вечере бокса в Лондоне.
«Изначально планировался мой бой с Дэвидом Алленом, если он одержит победу в поединке с Дэвидом Прайсом. После этого я получил предложение о бое с Хьюи Фьюри. Оно поступило за месяц до боя, но я сразу же согласился. Я не считаю, что бывают правильные и неправильные соперники. Фьюри меня полностью устраивает как оппонент. На ринге я собираюсь показать всё, на что я способен.
Я не планирую ничего наперёд. Если всё пойдёт хорошо, то мы обсудим, что делать дальше. Поединок обещает быть интересным, Фьюри — молодой и сильный боксёр. Я буду драться до тех пор, пока у меня есть огонь в глазах или пока я не надумаю закончить карьеру», — приводит слова Александра Поветкина Seconds Out.
- 9 августа 2019
-
17:23
-
16:45
-
15:25
-
14:36
-
13:22
-
12:14
-
11:29
-
10:48
-
09:55
-
00:43
-
00:02
- 8 августа 2019
-
22:27
-
21:23
-
20:39
-
19:36
-
18:34
-
17:36
-
16:33
-
16:12
-
15:59
-
15:07
-
12:55
-
12:10
-
11:32
-
10:14
-
09:36
-
08:26
-
06:29
-
00:31
- 7 августа 2019
-
23:27
-
21:24
-
20:06
-
19:42
-
18:46
-
17:35