Пакьяо не хочет повторных поединков с Хорном и Турманом

Один из менеджеров чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс заявил, что его клиент не заинтересован в повторных встречах с Джеффом Хорном или Китом Турманом.

«Повторный бой с Турманом? Нет, кажется, что доказывать в таком бою больше нечего. Игра окончена. Хорн? Ещё один отчаянный парень. Мы хотим получить поединок с Флойдом Мейвезером», — приводит слова функционера BoxingScene.

Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана в минувшем месяце, отобрав у того титул по версии WBA Super. С Джеффом Хорном он боксировал в июле 2017 года и тогда потерпел поражение единогласным решением судей. По мнению многих экспертов, тогда филиппинец был засужен.

Что касается встречи с Мейвезером, то с ним Мэнни уже также бился. В 2015 году он уступил Флойду решением судей.