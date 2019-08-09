Чавес-младший пообещал завершить карьеру в случае поражения в следующем бою

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший, который в ночь на 11 августа мск проведёт первый за 27 месяцев поединок, признался, что в случае поражения от Эверта Браво он завершит карьеру.
«Я приложил максимум усилий в зале. Я никогда столько не работал. Мне нужно было восстановить свой уровень, и я тщательно готовился. Правда в том, что я некоторое время не боксировал и мне было трудно. Но я оставлю в ринге всего себя.
Настроен на победу. Чувствую большое давление. Если проиграю, завершу карьеру, потому как я не должен проигрывать соперникам такого уровня. Буду идти шаг за шагом. Буду делать то, чего не делал в последние несколько лет. С момента поражения от Серхио Мартинеса я уже не был боксёром в полном понимании этого слова", — приводит слова Чавеса BoxingScene.
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