Поветкин и Фьюри стали участниками программы VADA

Российский тяжеловес Александр Поветкин и британский боксёр Хьюи Фьюри подписали соглашения на участие в антидопинговой программе VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации), сообщает пресс-служба организации. Допинг-тесты боксёров будут сдаваться в преддверии их поединка, который состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа.

Бой будет проходить на вечере бокса, главным событием которого станет встреча украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Ломаченко предстоит защищать титулы чемпиона мира WBA и WBO в лёгком весе.



39-летний Поветкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.