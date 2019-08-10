Поветкин и Фьюри стали участниками программы VADA
Российский тяжеловес Александр Поветкин и британский боксёр Хьюи Фьюри подписали соглашения на участие в антидопинговой программе VADA (Добровольной антидопинговой ассоциации), сообщает пресс-служба организации. Допинг-тесты боксёров будут сдаваться в преддверии их поединка, который состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа.
Бой будет проходить на вечере бокса, главным событием которого станет встреча украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Ломаченко предстоит защищать титулы чемпиона мира WBA и WBO в лёгком весе.
39-летний Поветкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.
- 10 августа 2019
-
11:38
-
10:43
-
09:12
-
00:58
- 9 августа 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:25
-
20:22
-
19:36
-
18:19
-
17:23
-
16:45
-
15:25
-
14:36
-
13:22
-
12:14
-
11:29
-
10:48
-
09:55
-
00:43
-
00:02
- 8 августа 2019
-
22:27
-
21:23
-
20:39
-
19:36
-
18:34
-
17:36
-
16:33
-
16:12
-
15:59
-
15:07
-
12:55
-
12:10
-
11:32
-
10:14
Партнерский контент