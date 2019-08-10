Чемпион мира Мунгуйя узнал имя следующего соперника

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Хайме Мунгуйя (33-0, 26 КО) определился с датой следующего боя и узнал имя соперника. Бой с участием мексиканца возглавит вечер профессионального бокса в Карсоне (штат Калифорния, США). Соперником Мунгуйя станет Патрик Аллоти (40-3, 30 КО), сообщает Boxingnews24. Этот поединок состоится 14 сентября.

Мунгуйя стал чемпионом мира в мае 2018 года, нокаутировав Садама Али. После этого он провёл четыре защиты титула. В минувшей встрече мексиканцу решением большинства судей удалось справиться с Деннисом Хоганом. Что касается Аллоти, то он большинство поединков провёл в родной Гане.

Самым известным соперником в его послужном списке был призёр Олимпийских игр казахстанец Канат Ислам, которому он уступил решением судей.