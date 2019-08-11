Кунченко потерпел первое поражение в карьере

В Монтевидео, что в Уругвае, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 156. В рамках предварительного карда турнира свой третий бой в UFC проводил россиянин Алексей Кунченко. Его соперником был Гилберт Бёрнс. Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Бёрнсу. Для Кунченко это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах.



Напомним, в главном событии турнира выступит чемпионка организации в наилегчайшем весе Валентина Шевченко. Противостоять ей будет Лиз Кармуш.



UFC Fight Night 156



Основной кард



Валентина Шевченко — Лиз Кармуш

Висенте Луке — Майк Перри

Луис Эдуардо Гаррагори — Умберто Банденаи

Волкан Оздемир — Илир Латифи — победа Оздемира нокаутом во втором раунде

Родольфо Виейра — Оскар Пьехота — победа Виейры приёмом во втором раунде

Энрике Барцола — Бобби Моффетт — победа Барцолы раздельным решением судей



Предварительный кард



Гилберт Бёрнс — Алексей Кунченко — победа Бёрнса единогласным решением судей