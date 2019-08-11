Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко успешно провела вторую в карьере защиту своего титула, победив Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156. Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.



В соглавном поединке турнира Висенте Луке победил Майка Перри раздельным решением судей.



UFC Fight Night 156



Основной кард



Валентина Шевченко — Лиз Кармуш — победа Шевченко единогласным решением судей

Висенте Луке — Майк Перри — победа Луке раздельным рещением судей

Луис Эдуардо Гаррагори — Умберто Банденаи — победа Гаррагори единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Илир Латифи — победа Оздемира нокаутом во втором раунде

Родольфо Виейра — Оскар Пьехота — победа Виейры приёмом во втором раунде

Энрике Барцола — Бобби Моффетт — победа Барцолы раздельным решением судей



Предварительный кард



Гилберт Бёрнс — Алексей Кунченко — победа Бёрнса единогласным решением судей