Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко успешно провела вторую в карьере защиту своего титула, победив Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156. Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.
В соглавном поединке турнира Висенте Луке победил Майка Перри раздельным решением судей.
UFC Fight Night 156
Основной кард
Валентина Шевченко — Лиз Кармуш — победа Шевченко единогласным решением судей
Висенте Луке — Майк Перри — победа Луке раздельным рещением судей
Луис Эдуардо Гаррагори — Умберто Банденаи — победа Гаррагори единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Илир Латифи — победа Оздемира нокаутом во втором раунде
Родольфо Виейра — Оскар Пьехота — победа Виейры приёмом во втором раунде
Энрике Барцола — Бобби Моффетт — победа Барцолы раздельным решением судей
Предварительный кард
Гилберт Бёрнс — Алексей Кунченко — победа Бёрнса единогласным решением судей
- 11 августа 2019
-
06:37
-
05:06
-
00:43
- 10 августа 2019
-
23:30
-
22:42
-
21:55
-
20:25
-
19:34
-
18:58
-
17:52
-
16:27
-
15:23
-
13:34
-
12:26
-
11:38
-
10:43
-
09:12
-
00:58
- 9 августа 2019
-
23:59
-
22:56
-
21:25
-
20:22
-
19:36
-
18:19
-
17:23
-
16:45
-
15:25
-
14:36
-
13:22
-
12:14
-
11:29
-
10:48
-
09:55
-
00:43
-
00:02