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Льюис: не верю, что Руис и Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии

Льюис: не верю, что Руис и Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис не верит, что повторный поединок чемпиона мира Энди Руиса и бывшего обладателя четырёх поясов Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии. Ранее было объявлено, что соперники проведут матч-реванш 7 декабря в этом государстве.

«До тех пор, пока я не увижу, как оба бойца подписали контракт, я в это не поверю. Я был бы не против, если бы бой состоялся в Мехико. Думаю, что промоутер Джошуа настаивает на Кардиффе или «Уэбли». В худшем случае, выберут Нью-Йорк.

Не всё решается деньгами, важно наследие. Поэтому не верю в вариант с Саудовской Аравией», — цитирует Льюиса World Boxing News.

Соперники провели первый бой 1 июня. Тогда Руис одержал сенсационную победу и стал чемпионом мира.

Руис может отказаться от встречи с Джошуа в Саудовской Аравии
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