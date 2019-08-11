WBC не будет отстранять Уайта на время разбирательств

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что британский боксёр Диллиан Уайт не будет отстранён от боёв на время разбирательств по делу о допинге. Перед боем с Оскаром Ривасом в пробах Уайта был обнаружен запрещённый препарат. Тем не менее, британцу позволили провести бой и он одержал победу.

«Пока мы многое не знаем. Мы связывались с Уайтом, общались с британским советом и UKAD. Мы лишили Уайта титула временного чемпиона. Он был лишён статуса обязательного претендента, но от соревнований мы его не отстраняли.

У Диллиана есть возможности защищать себя. Он считается невиновным, пока не доказано обратное», — цитирует Сулеймана FightHype.

Теперь британскому боксёру грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.