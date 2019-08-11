Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье — о бое с Миочичем: из таких поединков я обычно выхожу победителем

Кормье — о бое с Миочичем: из таких поединков я обычно выхожу победителем
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал предстоящий бой со Стипе Миочичем, который состоится 17 августа.

«Иногда даже оказавшись на самой вершине, бойцы допускают ошибки. Не стоит называть ошибку во втором поединке с Джонсом моей слабостью. Эта ошибка стоила мне победы лишь однажды.

Если я попадаю по Миочичу тем ударом из клинча, разве можно назвать это его слабостью? Или он исправит ту ошибку? Я думаю, что он исправит ошибку, как и я, исправив ошибку защиты от ударов ногой в голову.

Миочич здорово борется и боксирует. А из таких поединков я обычно выхожу победителем. Я нахожу возможности показать лучшее в реванше», — цитирует Кормье Yahoo Sports.

Кормье уже однажды встречался с Миочичем. Тот бой завершился победой Даниэля.

Кормье: мы никогда не любили друг друга с Джонсом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент