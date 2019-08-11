Кормье — о бое с Миочичем: из таких поединков я обычно выхожу победителем
Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал предстоящий бой со Стипе Миочичем, который состоится 17 августа.
«Иногда даже оказавшись на самой вершине, бойцы допускают ошибки. Не стоит называть ошибку во втором поединке с Джонсом моей слабостью. Эта ошибка стоила мне победы лишь однажды.
Если я попадаю по Миочичу тем ударом из клинча, разве можно назвать это его слабостью? Или он исправит ту ошибку? Я думаю, что он исправит ошибку, как и я, исправив ошибку защиты от ударов ногой в голову.
Миочич здорово борется и боксирует. А из таких поединков я обычно выхожу победителем. Я нахожу возможности показать лучшее в реванше», — цитирует Кормье Yahoo Sports.
Кормье уже однажды встречался с Миочичем. Тот бой завершился победой Даниэля.
Кормье: мы никогда не любили друг друга с Джонсом
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