Кормье: мы никогда не любили друг друга с Джонсом

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мыслями об отношении к чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу. По словам Кормье, они всегда недолюбливали друг друга.



«Когда говоришь кому-то, что собираешься его убить, то не может быть и речи о мире. Мы никогда не любили друг друга с Джонсом. Если кто-то говорит по-другому, он лжёт», — приводит слова Даниэля Кормье ESPN.



Кормье проведёт следующий поединок со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа. Ранее Даниэль заявил, что он готов провести третий бой с Джоном Джонсом, если его будут устраивать финансовые условия, предложенные руководителем организации Дэной Уайтом.