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Диаc — о бое с Петтисом: мне предстоит драться с чуваком с коробки хлопьев

Диаc — о бое с Петтисом: мне предстоит драться с чуваком с коробки хлопьев
Бокс/ММА / ММА 0

Боец ММА Нэйт Диас негативно отозвался о будущем сопернике — Энтони Петтисе. Диасу не понравилось, что Петтис участвует в рекламных кампаниях.

«Я не был доволен тем, что с ним происходит. Только отворачиваешься на секунду, как этот парень появляется на коробке хлопьев! И тут до меня дошло, я ведь буду драться с чуваком с коробки с хлопьями.

Я уже давно хотел с ним подраться. И теперь он сам идёт ко мне в руки прямо с коробки хлопьев. Мы должны были провести бой уже давно. Здорово, что теперь он состоится», — приводит слова Диаса BJPenn.

Бой Диаса и Петтиса состоится на турнире UFC 241 в Анахайме (США). Диас возвращается в UFC спустя почти три года отсутствия. Ранее пресс-служба UFC к возвращению Диаса в октагон в бесплатном доступе разместила видео его боя с Конором Макгрегором.

UFC бесплатно показала супербой Макгрегор – Диас

Источник: BJPenn.com

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