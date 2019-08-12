Диаc — о бое с Петтисом: мне предстоит драться с чуваком с коробки хлопьев

Боец ММА Нэйт Диас негативно отозвался о будущем сопернике — Энтони Петтисе. Диасу не понравилось, что Петтис участвует в рекламных кампаниях.
«Я не был доволен тем, что с ним происходит. Только отворачиваешься на секунду, как этот парень появляется на коробке хлопьев! И тут до меня дошло, я ведь буду драться с чуваком с коробки с хлопьями.
Я уже давно хотел с ним подраться. И теперь он сам идёт ко мне в руки прямо с коробки хлопьев. Мы должны были провести бой уже давно. Здорово, что теперь он состоится», — приводит слова Диаса BJPenn.
Бой Диаса и Петтиса состоится на турнире UFC 241 в Анахайме (США). Диас возвращается в UFC спустя почти три года отсутствия. Ранее пресс-служба UFC к возвращению Диаса в октагон в бесплатном доступе разместила видео его боя с Конором Макгрегором.
- 12 августа 2019
-
13:28
-
13:17
-
12:26
-
09:57
-
09:03
-
00:13
- 11 августа 2019
-
23:11
-
21:02
-
19:32
-
18:36
-
17:26
-
16:59
-
15:56
-
14:57
-
13:44
-
12:48
-
11:29
-
10:46
-
09:13
-
06:37
-
05:06
-
00:43
- 10 августа 2019
-
23:30
-
22:42
-
21:55
-
20:25
-
19:34
-
18:58
-
17:52
-
16:27
-
15:23
-
13:34
-
12:26
-
11:38
-
10:43