UFC бесплатно показала супербой Макгрегор – Диас
На YouTube-канале UFC в свободном доступе появилась запись боя Конора Макгрегора и Нэйта Диаса. Бой проходил на турнире UFC 196.
Пресс-служба UFC опубликовала видео в преддверии возвращения Диаса в октагон. Американский боец возвращается в ММА спустя почти три года отсутствия. На турнире UFC 241 в Анахайме он встретится с Энтони Петтисом.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Пока неизвестно, вернётся ли в ММА ирландский боец. Он неоднократно намекал на возвращение, но пока будущий соперник и дата боя неизвестны.
Ковингтон: нет сомнений, Масвидаль прибьёт Макгрегора к октагону
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