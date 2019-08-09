UFC бесплатно показала супербой Макгрегор – Диас

На YouTube-канале UFC в свободном доступе появилась запись боя Конора Макгрегора и Нэйта Диаса. Бой проходил на турнире UFC 196.

Пресс-служба UFC опубликовала видео в преддверии возвращения Диаса в октагон. Американский боец возвращается в ММА спустя почти три года отсутствия. На турнире UFC 241 в Анахайме он встретится с Энтони Петтисом.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Пока неизвестно, вернётся ли в ММА ирландский боец. Он неоднократно намекал на возвращение, но пока будущий соперник и дата боя неизвестны.