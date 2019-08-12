Украина не будет отправлять официальную делегацию на ЧМ мира по боксу в России

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко. По заявлению Подаваленко, федерация не будет запрещать спортсменам принимать участие в чемпионате за свой счёт.



«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно принимать участие в чемпионате в России не будут.



Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует», — приводит слова Александра Подаваленко «Интерфакс-Украина».