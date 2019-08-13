Сондерс подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс заключил контракт на несколько поединков с промоутерской компанией Matchroom Boxing, возглавляемой известным функционером Эдди Хирном, сообщает BoxingScene.

Ранее Сондерс состоял на контракте у другого крупного британского промоутера, Фрэнка Уоррена.

«Этот шаг даёт мне огромные преимущества. Эдди Хирн и его компания могут организовать мне большие поединки. Я смогу встретиться с Головкиным и Альваресом. Я подписал контракт, чтобы получить бои с ними, потому как мне надоело слышать их дерьмовые оправдания. Наши бои будут иметь финансовый смысл, кроме того, они имеют смысл ещё и потому, что все будут транслироваться одной сетью. Я иду за большими боями и могу балансировать между средним и вторым средним весом», — сказал Сондерс.