Тилл намерен провести следующий поединок с Лоулером

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл сообщил, что рассчитывает вернуться в октагон ещё в 2019 году. Также британец отметил, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом лиги Робби Лоулером.

«Это был бы отличный бой. Робби — герой моего детства. Я рос, просматривая его поединки. Это будет великолепное событие. Могу сказать с уверенностью в миллион процентов, что я вернусь ещё до Рождества. Я готов уже сейчас и уверен, что вернуть до конца декабря», — приводит слова Тилла MMA Fighting.

Даррен проиграл в двух последних поединках. Сначала он не сумел отобрать титул у Тайрона Вудли, а в марте 2019 года проиграл нокаутом Хорхе Масвидалю. Что касается Лоулера, то он предыдущий поединок провёл 3 августа, уступив решением судей Колби Ковингтону. Это было третье кряду поражение для ветерана лиги.