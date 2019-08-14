Диас: я гораздо лучше, чем парни вроде Нурмагомедова
Американский боец ММА Нэйт Диас поделился ожиданиями от поединка с Энтони Петтисом. Несмотря на то что Диас пропустил около трёх лет, он полностью уверен в себе.
«Я знаю, что гораздо лучше, чем парни вроде Хабиба Нурмагомедова или Камару Усмана. Что мне с ним драться? Петтис гораздо круче них обоих. Понимаете, о чём я? Помните фильм «Уличный боец»?» —цитирует Диаса ESPN.
Бой Диас – Петтис состоится 17 августа в карде турнира UFC 241.
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он победил ирландца Конора Макгрегора. Следующий бой Хабиб проведёт в сентябре 2019 года. Очередной поединок будет проходить в Абу-Даби, а соперником россиянина станет американский боец Дастин Порье.
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