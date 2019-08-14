Фьюри: даю миллион процентов, Руис снова нокаутирует Джошуа
Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри не считает, что его соотечественник Энтони Джошуа сможет одержать победу в поединке-реванше с американцем Энди Руисом. Первый бой проходил 1 июня в Нью-Йорке, сенсационную победу одержал Руис, нокаутировавший соперника в седьмом раунде.
«Я думаю, что Руис снова нокаутирует Джошуа. Он будет драться в той же манере, как и в первом бою. Увидите, Энди его нокаутирует, я даю миллион процентов», — цитирует Фьюри ESPN.
Повторный бой Руиса и Джошуа запланирован на 7 декабря. Поединок состоится в Саудовской Аравии. Соперники долго не могли определиться с местом проведения боя, Руис отказывался драться в Великобритании, а Джошуа выступал против возвращения в Нью-Йорк.
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
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