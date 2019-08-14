Ковалёв: надеюсь, сборная займёт первое место на чемпионате мира по боксу

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по боксу среди мужчин, который пройдёт 8-21 сентября в Екатеринбурге.
«Конечно, это очень большой шаг в российском боксе. Приятно удивлен, что чемпионат мира пройдёт на Урале. Наверное, это заслуга правительства Свердловской области и федерации бокса, которые взяли на себя ответственность за организацию этих соревнований. Будет большой праздник для всех. В этом году бокс на Урале очень активно проводится — Международный боксерский форум прошёл в июне, 24 августа будет мой бой, в сентябре — чемпионат мира.
Это огромная популяризация бокса как в регионе, так и в стране. Уверен, что через несколько лет после этих событий появятся имена сначала в олимпийском боксе, а потом и в профессионалах услышим про ребят.
Желаю удачи и успеха российским боксёрам. Надеюсь, что мы возьмём первое общекомандное место», — приводит слова Сергея Ковалёва пресс-служба Федерации бокса России.
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