Зингано покинула UFC
Боец ММА Кэт Зингано расторгла контракт с UFC по обоюдному согласию. По словам спортсменки, причиной этого стала нехватка времени.
«В этот раз мне не захотелось принимать ультиматум. Мы приняли взаимное решение с UFC. У меня был проект, который для меня играет большую роль, а также он важен для сообщества и фанатов смешанных единоборств. Сначала мне нужно было восстановиться после травмы, уделить время своему сыну и тренировкам. И уже после этого я могла бы дать что-то для UFC. У меня мало времени, но так бывает. Однако я по-прежнему боец и готова побить кого-нибудь», — приводит слова Кэт Зингано MMAMania.
В последний раз Кэт Зингано выходила в октагон на турнире UFC 232 в декабре 2018 года, проиграв в первом раунде Меган Андерсон.
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